«У девочки с математикой плохо»: школьница отпраздновала окончание девятого класса галоперидолом и вейпом

По данным издания, 16-летняя школьница на каникулах решила попробовать что-то новое. Она покурила электронную сигарету и отправилась на прогулку, предварительно употребив девять таблеток галоперидола — лекарства от шизофрении.

В итоге школьнице быстро стало плохо. Ее доставили в детскую больницу с симптомами острого отравления. Многие пользователи Сети высказались о юношеской недальновидности героини события.

«Давно уже все говорят, что портить свое здоровье, курить — не модно, а молодежь все равно ручонки свои к вейпам да «айкосам» тянет»; «У девочки с математикой плохо. Девять это много, хоть таблеток, хоть бутылок, хоть котят», — прокомментировали новость россияне.

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