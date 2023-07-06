Ныть и бежать в аптеку: какие распространенные ошибки сделают паническую атаку еще более невыносимой

Паническая атака может стать причиной серьезных последствий для организма. Помимо этого она очень усложняет жизнь в обществе. Это состояние сильнейшей тревожности, справиться с которым почти невозможно.

Дело в том, что во время сильной паники в организм попадает огромное количество гормона стресса, человек начинает ощущать учащенное сердцебиение, дрожь в руках и ногах, потливость, даже удушье. Сильнейшее чувство страха буквально застилает глаза и оценить реальную опасность не получается.

«Именно поэтому нельзя самостоятельно принимать решение о приеме каких-либо лекарств. Не нужно бежать в аптеку за успокоительными, мерить давление, искать ответы в интернете. Это лишь усилить стресс. Кроме того, не стоит слишком много говорить о своих ощущениях, жаловаться, как вам плохо. Так вы лишь напугаете себя и других», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» психотерапевт Людмила Тарановская.

Но как только паническая атака пройдет, нужно обратиться к врачу и начать лечение. Иногда сделать это нужно еще до приступа. Необходимо помнить, что любой намек на сильное чувство тревоги, который появляется не однократно – повод обратиться к специалисту.

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