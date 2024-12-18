Диетолог назвала способ сделать селедку под шубой более полезной

Диетолог и гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова в беседе с URA.RU рассказала, как сделать селедку под шубой более низкокалорийной и полезной.

По словам врача, главную тяжесть в любимом новогоднем салате россиян создает картошка и майонез. Овощ легко можно заменить на сельдерей, если его отварить. По словам Диановой, это придаст блюду нежный вкус, а также увеличит содержание клетчатки, которая благоприятно сказывается на ЖКТ.

К салату можно также добавить ломтик цельнозернового хлеба для оптимального баланса всех веществ. Заправлять салат лучше домашним майонезом.

Однако даже при использовании полезного варианта чрезмерно увлекаться селедкой под шубой тоже не стоит.

«Идеальная порция — около 200 граммов вместе с кусочком цельнозернового хлеба. Для мужчин, которым требуется больше энергии, допустима порция до 300 граммов. Такой объем позволит получить пользу от салата без лишних калорий», — отметила она.

После сытных салатов предпочтение желательно отдать овощным закускам, чтобы не столкнуться с тяжестью в желудке.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы оказались лучшим временем для смены пищевых привычек в более здоровую сторону.