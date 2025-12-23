У Дмитрия Поднозова выявили рак легких с метастазами, все спектакли с актером отменены

Российский актер театра и кино, художественный руководитель и один из основателей театра «Особняк» Дмитрий Поднозов столкнулся с тяжелым диагнозом: у него обнаружили рак легких с метастазами, поразившими мозг. Об этом проинформировала пресс-служба театра в своем телеграм-канале.

Состояние здоровья звезды сериалов «Тайны следствия» и «Литейный» вызывает в настоящее время очень серьезные опасения.

Все постановки с участием Поднозова, запланированные на ближайшие полгода, не состоятся по причине спешной отмены.

«События развиваются очень быстро, и сейчас еще не до конца понятно, какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться», — говорится в сообщении.

