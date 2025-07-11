У Ефремова появилась первая роль после освобождения из колонии

Михаил Ефремов, освободившийся по УДО в апреле 2025 года, активно готовится к возвращению на сцену. KP.RU выяснил , что актер станет злодеем в постановке гения режиссуры Никиты Михалкова.

Первой работой Михаила Ефремова станет роль в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей» — артисту предстоит сыграть откровенного подлеца, готового на все ради спасения карьеры. Репетиции начнутся осенью, когда освободится партнерша по сцене Анна Михалкова.

А пока, по сведениям коллег, актер усиленно готовится и поддерживает свою дочь Веру. Он посещает спектакли с участием талантливой наследницы, студентки Школы-студии МХАТ. Также он работает над собственным сценарием, осваивает современные технологии и восстанавливает профессиональные связи.

Эксперты прогнозируют повышенный интерес к первым работам Ефремова после перерыва. Зрители захотят увидеть, как изменился актер, переживший тюремный срок и публичное осуждение. Его возвращение станет одним из самых обсуждаемых событий театрального сезона.

«Он сейчас восстанавливается, и у нас есть договоренность. Я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра. Потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — говорил Никита Сергеевич Михалков еще на ПМЭФ.

«Комсомолка» отметила, что сотрудничество началось с письма, в котором Ефремов просил помочь с работой и обещал измениться. Теперь артисту предстоит доказать, что он готов к новой главе в карьере — как на сцене, так и в жизни. Михалков согласился, как полагают, из-за старого знакомства с отцом актера Олегом Ефремовым.

Ранее сообщалось, что Гоша Куценко поддерживал Михаила Ефремова в колонии. Он рассказал, как именно помогал коллеге по цеху.