У гендиректора «Фонбет» Анохина нашли скромную квартиру в Строгино

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, заработавший на ставках значительные суммы, имеет всего лишь скромную однокомнатную квартиру в районе Строгино, сообщил SHOT.

Согласно данным источника, Анохин владеет квартирой площадью 38 кв. м на улице Таллинской, которую он приобрел 26 лет назад. В настоящее время стоимость этого жилья составляет около 15 млн руб.

Однако, как утверждает SHOT, официально Анохин зарегистрирован по адресу более просторной 100-метровой квартиры в жилом комплексе «Долина грез» в Крылатском, рыночная стоимость которой начинается от 50 млн руб.

Следует отметить, что за время работы Анохина на должности вице-президента Российского футбольного союза (РФС) с 2016 по 2022 год и генерального директора «Фонбет» с 2022 года он не приобретал новых активов. Кроме того, в букмекерской компании подтвердили, что Анохин больше не занимает должность гендиректора с января текущего года.

С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года он также возглавлял футбольный клуб «Химки», который в сезоне 2020/21 занял рекордное восьмое место в Российской Премьер-лиге.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что Сергея Анохина задержали за взятку спецслужбам в среду, 29 января. У него также проходят обыски. По уголовному делу в отношении Анохина проходят еще несколько человек.