112: гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Анохина задержали за взятку спецслужбам

В Москве задержан Сергей Анохин, экс-вице-президент Российского футбольного союза и текущий гендиректор букмекерской компании «Фонбет», сообщили в телеграм-канале 112.

Он подозревается в подкупе сотрудников спецслужб. По предварительным данным, Анохин передал представителю силовых органов взятку в размере 50 млн руб. Получатель средств также был задержан.

Сергей Анохин возглавляет «Фонбет» с 2022 года и известен как футбольный функционер, ранее руководил ФК «Химки» с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. Компания «Фонбет» является спонсором таких клубов, как ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин».

Совладелец «Фонбета» Михаил Маслов сообщил Mash, что задержание Анохина не связано с деятельностью букмекера, добавив, что он уволился еще в январе.

Однако, согласно открытым данным, Анохин продолжает занимать пост гендиректора ООО «Фонкор». Временно исполняющим обязанности директора назначен Константин Линев.

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