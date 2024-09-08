У границы с Белоруссией сконцентрировано около 14 тысяч бойцов ВСУ

Совбез Белоруссии сообщил о концентрации у границы республики около 14 тысяч украинских военных.

Госсекретарь Совета безопасности (СБ) Белоруссии Александр Вольфович в эфире ОНТ заявил о том, что на границе с республикой сконцентрировалась группировка ВСУ из 14 тысяч человек.

При этом группировка белорусских военнослужащих, сосредоточившихся у границ с Украиной, насчитывает всего 4,5 тысячи человек, передает ТАСС.

Решение усилить южное направление "абсолютно оправданно", заявил Вольфович. Он также добавил, что все заявления со стороны Киева и западных стран в адрес Белоруссии по поводу того, что она создала группировки с целью начать наступление на юге на территорию Украины, вызывают лишь усмешку. Белорусские военнослужащие занимаются плановой боевой подготовкой.

Власти Республики Беларусь никогда не высказывали угроз другим странам, в том числе Украине.

Ранее сообщалось, что Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Китаем.