Белоруссия планирует развивать сотрудничество с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует развивать сотрудничество с Китаем. Глава республики заявил о том, что собирается вывести его на тот же уровень, что и с Россией.

Об этом белоруссий лидер заявил в ходе встречи с Послом КНР Се Сяоюном после завершения его дипломатической миссии в Беларуси.

Ранее вопрос сотрудничества Белоруссии с китайскими регионами обсуждался с лидером КНР Си Цзиньпином.

По словам Лукашенко, с Китаем можно выгодно сотрудничать как по населению, так и по ВВП. Экономическая выгода от развития совместных проектов может составить триллионы долларов, отметил он.

Президент Белоруссии подчеркнул, что Минск будет внимательно относиться к сотрудничеству с КНР и будет стремиться развивать его.

В перспективе, заявил он, уровень сотрудничества с Китаем будет почти таким же, как с российскими регионами.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет воевать за пределами страны.