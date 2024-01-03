У кабанов в Подмосковье начался период гона
Фото: [Пресс-служба Министерства экологии и природопользования МО]
Жителей Подмосковья просят проявлять внимательность при встрече с кабанами, так как сейчас у этих животных идет период размножения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.
Кабаны, как и многие другие виды диких животных, становятся особенно опасными во время гона. В это время самцы проявляют агрессивное поведение и защищают свою территорию и самок от конкурентов. В период «ухаживаний» вепрь становится воинственным.
При этом самцы секачи могут атаковать и людей, но происходит это крайне редко, в большинстве случаев по вине самого человека, из-за невнимательности и провоцирования животного.
«Популяция кабанов в Московской области немногочисленна, однако при встрече с диким животным необходимо соблюдать спокойствие, ни в коем случае нельзя провоцировать его на агрессию. Для своей безопасности необходимо отойти от зверя на безопасное расстояние. В большей вероятности, если соблюдать элементарные правила безопасности и вести себя спокойно животное само ретируются», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.