У кабанов в Подмосковье начался период гона

Жителей Подмосковья просят проявлять внимательность при встрече с кабанами, так как сейчас у этих животных идет период размножения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Кабаны, как и многие другие виды диких животных, становятся особенно опасными во время гона. В это время самцы проявляют агрессивное поведение и защищают свою территорию и самок от конкурентов. В период «ухаживаний» вепрь становится воинственным.

При этом самцы секачи могут атаковать и людей, но происходит это крайне редко, в большинстве случаев по вине самого человека, из-за невнимательности и провоцирования животного.