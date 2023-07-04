У Кемеровского вокзала ребенку срочно потребовалась скорая помощь

Как сообщает издание «Vse42.ru» , девочке стало очень плохо, пока она стояла на остановке. В итоге ребенок был госпитализирован.

Стало известно, что в Кемерове девочка чуть не упала в обморок. Она стояла на остановке рядом с железнодорожным вокзалом, что находится на проспекте Ленина. По словам очевидцев, восьмилетняя школьница даже не узнала свою маму, которая стояла рядом с ней. Девочку сначала вырвало, после чего ее сознание начало путаться.

Как заявили горожане, находившиеся неподалеку, она сильно испугалась и начала плакать. Из-за этого местные не могли не вызвать скорую помощь. Вызов поступил примерно в час дня, а уже спустя 13 минут медики прибыли на место. Что происходило дальше не уточняется.