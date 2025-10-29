У коррупционеров изъяли имущество на ₽113 млрд

С 2011 года государство обратило в свою собственность почти 8 776 объектов недвижимости, принадлежавших лицам, причастным к коррупционным преступлениям либо не сумевшим доказать законность их приобретения, пишет « Парламентская газета ».

Совокупная стоимость конфиската превысила ₽113 млрд. Однако, как выявила проверка Счетной палаты, в хозяйственный оборот вовлечено не более 8 % этого имущества — из‑за чего федеральный бюджет недополучает значительные доходы.

Аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин привел конкретные цифры:

с 2021 года приватизировали лишь 240 объектов (менее 4 % от общего числа);

с 2023 года в аренду передали 224 объекта (также менее 4 %);

доходы бюджета от приватизации составили ₽3,2 млрд, от аренды — ₽832,2 млн.

В отчете Счетной палаты названы ключевые проблемы, мешающие эффективному учету и использованию конфискованного имущества:

отсутствуют четкие регламенты передачи объектов от Федеральной службы судебных приставов к Росимуществу;

из‑за несовершенства процедур иногда принимаются к учету несуществующие объекты;

затягиваются сроки вовлечения имущества в хозяйственный оборот.

Для исправления ситуации Счетная палата рекомендует Правительству внести изменения в закон о приватизации — в частности, снять ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу.

