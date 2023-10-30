У лидера «Машины времени» появился новый сайт после взлома старого

Напомним, что ставший после начала СВО «пацифистом» музыкант сбежал в Израиль. Там он думал, что беда его миновала. Однако, на Макаревича* обрушились новые неприятности – в прямом смысле этого слова. Как выяснилось, недалеко от его дома на Святой земле упала ракета. К счастью, все обошлось. К сожалению, этим не закончилось.

Позже цифровые воришки тоже захотели как-то навредить музыканту. Им удалось увести официальный сайт Андрея Макаревича*, о чем рокер сообщил подписчикам в социальных сетях. Там же он предложил воспользоваться новым адресом, перейдя по которому можно ознакомиться с датами гастролей, выставок и других событий.

* Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента