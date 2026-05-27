«У меня мурашки от величия России»: англичанин рассказал, почему считает себя самым счастливым человеком в мире
Англичанин Ник переехал в Россию и счел себя самым богатым человеком в мире
Британец по имени Ник, несколько лет назад переехавший на Дальний Восток, опубликовал в соцсетях ролик, в котором признался в любви к России. По его словам, за четыре года жизни в стране он стал свидетелем заметных перемен: регион преобразился, и это видно по уровню жизни, качеству сервиса и разнообразию досуга.
Мужчина подчеркнул, что отсюда совершенно не хочется уезжать, поскольку край находится в стадии настоящего расцвета.
«Я действительно считаю себя самым богатым и счастливым человеком в мире потому, что я живу и путешествую по этой замечательной стране», — высказался он.
Кроме того, британец признался, что испытывает сильные эмоции, когда размышляет о прошлом и настоящем России.
«У меня мурашки, когда я думаю о величии России и ее истории», — заключил иностранец.