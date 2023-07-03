«У меня получилось себя отстоять»: суд оправдал «повелительницу жезла», пострадавшую за правду

Суд Брянской области оправдал инспектора ГИБДД Елену Садовскую. Ранее мы писали о том, что в отношении девушки завели уголовное дело за принципиальность.

Напомним, единственную в области «повелительницу жезла» обвиняли в даче ложных показаний в суде.

Как пояснила инспектор ГИБДД, она была свидетелем при оформлении водителя за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По ее словам, недобросовестные инспекторы ДПС вписали в документ несуществующих понятых. Когда Елену спросили в суде, видела ли она этих людей, она ответила, что нет.

«К этому прицепились. А потом эти девушки, якобы понятые, сказали правду, что их там не было, что их просто вписали в протокол, а на самом деле они находились в другом месте. Поэтому получается, что я пострадала за то, что сказала правду», — рассказала Садовская корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если бы девушку признали виновной, ее бы уволили из полиции. Служительница порядка подчеркнула, что она всегда считалась принципиальным и несговорчивым сотрудником, это нравилось не всем. В Клинцах она оштрафовала немало пьяных водителей, среди которых встречались важные персоны. Слышала девушка и угрозы в свой адрес.

«Меня обвинили в Клинцовском суде, хотя я сказала правду. А уже в Брянском областном апелляционном суде мне вынесли оправдательный приговор и отменили решение Клинцовского суда», — рассказала Елена корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Садовской, живет она по одному принципу — всегда говорить правду.

«Если ты не знаешь, как поступить, поступай по закону, и к тебе никогда претензий не будет. Но тут правда обернулась против меня. Я подозреваю, что это было сделано с чьей-то подачи, но все равно у меня получилось себя отстоять», — говорит инспектор.

Ранее мы писали, что уголовное дело за принципиальность завели на единственную в Брянской области «повелительницу жезла».