У морга в Твери, где лежали тела погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, сняли оцепление

Днем понедельника, 28 августа, стало известно о том, что у здания морга в Твери, куда привезли останки погибших в авиакатастрофе с самолетом Пригожина, сняли оцепление.

Об этом передает «МК в Твери». Как уточняет издание, более не выставлены и блокпосты на подъезде к зданию морга, а сигнальной ленты, натянутой ранее прямо у входа, тоже нет. На месте больше не наблюдается и сотрудников МВД.

Предположительно, это может быть связано с тем, что тела были вывезены ранее. Другая информация уточняется.