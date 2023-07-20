«У нас и так много обременений»: российский депутат не хочет отказываться от iPhone в рабочее время

Членам Центральной избирательной комиссии РФ, а также сотрудникам аппарата комиссии планируют запретить использовать iPhone и iPad в служебных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Московской областной Думы Игорь Чистюхин не одобрил инициативу. По его мнению, подобные запреты излишни.

«У нас и так огромное количество обременений на государственных и муниципальных служащих. Поэтому неправильно выступать за то, чтобы отменить айфоны, которые объективно являются самыми популярными телефонами», — заявил Чистюхин в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также госслужащий отметил, что не очень понимает, как отказаться от техники Apple только в служебных целях. По его словам, это подразумевает использование двух телефонов.

«Я, честно говоря, сложно представляю, как это должно выглядеть. На работу берешь один телефон, а домой идешь с другим? Мы же понимаем, что работа в 18:00 не заканчивается. По крайней мере, я как госслужащий прекрасно понимаю, что я работаю 24/7. И в 10, и в 11 часов вечера звонки принимаю, и в субботу, и в воскресенье, и в выходные и праздничные дни», — добавил депутат.

Ранее мы писали о том, в чем состоит риск использования смартфонов Apple.