«У нас можно, но зимой опасно»: россияне рассказали, в каких городах страны до сих пор можно плеваться

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил изданию SHOT, что не последует примеру коллег из Ярославля и не будет вводить штрафы за плевки в своем регионе.

Он также добавил, что «новгородцы культурные люди», и плеваться у них не принято, но если такое и случится, то человека горожане «сами остановят и пожурят».

Напомним, что в Ярославле штрафы за плевки составляют полторы тысячи рублей при первом правонарушении и три тысячи рублей при повторном. А внесение подобных изменений там аргументировали морально устаревшими нормами закона «Об административных правонарушениях».

Жители разных городов России в свою очередь рассказали о своих культурных правилах.

«На связи Норильск, плевать у нас можно, но зимой опасно»; «В Москве тоже плевать можно, но за 200 рублей»; «Мне плевать на всех, я плюю, где хочу»; «Карманные плевательницы массово будем продавать. Элитарно заживем»; «Мужики, только, пожалуйста, завидовать не надо, но у нас в Самаре все плюют, где хотят», — написали россияне.

Ранее сообщалось, что Мособлдума приняла закон об увеличении ежемесячной компенсации неработающим пенсионерам.