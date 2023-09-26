«У нас не армия, у нас строже»: что будет с храмом в Софии после выдворения служителей РПЦ

Власти Болгарии объявили о выдворении представителей РПЦ, служивших в храме Святителя Николая Мирликийского. Сообщается, что это было сделано «из соображений государственной безопасности», а вот о дальнейшей судьбе храма ничего не известно.

Ситуацию нам прокомментировал Филипп Ильяшенко, священник Николо-Кузнецкого Храма. По его словам, церковь не будет пустовать — ее, скорее всего, передадут местным религиозным деятелям.

«Это здание с большой вероятностью является собственностью именно Болгарии и местной православной церкви. Это не зарубежная собственность России, хотя бывают и такие случаи. Поэтому бесхозным храм не останется, туда назначат нового настоятеля. Цель ведь — не закрыть это место, а устроить политический демарш, поэтому там все продолжит функционировать», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Даже в СССР, отметил Ильяшенко, случалось, что священников выгоняли из храмов. На их места назначались новые настоятели, которые восстанавливали там церковную жизнь.

«Это дом Божий, а политические дрязги не лишают его этого статуса, там должны находиться священники. Если у человека есть личные или нравственные предубеждения, он тоже навряд ли откажется. У нас не армия, у нас строже. Армия, она до дембеля, а мы пожизненно служим. Раз сказали идти, нужно идти. Дело рядовых священников — исполнять службу», — подчеркнул собеседник.

Сам факт произошедшего клирик назвал печальным. По его мнению, выдворять представителей духовенства из страны нельзя, что бы ни происходило.

«Грустно, когда политика вмешивается в область отношений с Богом. С другой стороны понятно — человеческий мир лежит во зле, а падший человек ищет своего. Приобретая желаемое, он уже не хочет расставаться с этим. Смена миропорядка, которую мы сейчас наблюдаем, болезненна для выгодоприобретателей старых укладов. Поэтому они стараются сохранить то, что у них есть», — подытожил священник.

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