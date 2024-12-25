«У нас теперь как ледниковый период»: житель Кемерова пожаловался на прорыв трубы

Житель Братского переулка в Кемерове в соцсетях рассказал о последствиях прорыва трубы водопровода, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Горожанин проинформировал, что вследствие прорыва его двор превратился в каток. Разлившаяся вода стала льдом, что вызывает дискомфорт у мужчины. По его словам, в помещении, где хранится уголь, также все покрыто людом. В итоге уголь оказался под слоем льда.

«У нас теперь как ледниковый период, вода льется и застывает. Вокруг дома все в воде», — рассказал автор сообщения.

Горожан опубликовал фото. Жители района присоединились к комментированию сообщения о последствиях прорыва. По их словам, лед образовался также в переулке между домами. В соцсетях указано, что пострадавшими оказались собственники двух частных домов.

Администрация города Кемерово подтвердила информацию, опубликованную местным жителем. Со ссылкой на АО «КемВод», местная власть сообщила о скором решении проблемы. Специалисты сначала произведут переподключение домов, а затем примут меры по заглушке аварийного участка трубы. Работы на объекте уже начались.

«Специалисты АО «КемВод» обследовали место повреждения. Аварийная бригада приступила к устранению повреждения», — сказал собеседник Сибдепо.

Ранее сообщалось, что в Кемерове из-за прорыва на сетях затопило погреба в частном секторе города.