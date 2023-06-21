«У нее уже билеты куплены в Дубай»: Блиновская рассказала, что упустила, пока была под домашним арестом

Блогер Елена Блиновская, которая обвиняется в уклонении от уплаты около миллиарда рублей налогов, приехала в Пресненский суд Москвы на иномарке, сообщает ряд СМИ.

В инстанции рассматривали вопрос о продлении домашнего ареста «королевы марафонов». Следствие запросило, чтобы Блиновская посидела дома еще месяц. В итоге суд оставил блогера под арестом до 26 июля.

«Пусть запустит шарик в небо с желанием, чтобы ей налоги простили. С ее слов это работает»; «У нее уже билеты куплены в Дубай. Освободили бы ее, через час улетела бы первым же рейсом»; «Правильно! Она столько наворовала, что просто так ее отпускать нельзя», — считают россияне.

Сама Блиновская на суде заявила, что выплатила 30 миллионов от всей суммы долга. После этого она расплакалась, жалуясь на то, что много чего не может делать, пока сидит под замком. Например, из-за ограничений она не пришла на выпускной и утренники детей. Также блогер попросила разрешения ходить в храм и гулять с собакой.

«Никогда не верю слезам таким бессовестных. Хоть захлебнись соплями, налоги надо платить»; «Лучшие отмазки. Надо не нарушать закон, чтобы не лишаться радостей жизни»; «Она в Бога никогда не верила, все про Вселенную говорила. А теперь в церковь хочет?» «Дети есть, храм есть, собака есть, что еще? Ногти, стрижка, бассейн?» — комментируют поведение Блиновской юзеры.

Ранее россияне обвинили «королеву марафонов» в том, что из-за ее долгов не поднимают пенсии.