«У него глаз мутнился»: что скрыл Дудь в интервью с Вадимом и Викой Цыгановыми

Прогремевшее недавно на всю страну интервью Вадима и Вики Цыгановых для Юрия Дудя* стало переломным моментом в деятельности иноагента. Это был первый выпуск его шоу, когда правила устанавливали гости, а не сам Дудь.

Поэт и музыкальный продюсер Вадим Цыганов рассказал нам, как прошли съемки интервью и какие впечатления у него остались от происходящего.

Поражение Дудя

«Интервью с Дудем — это просто подарок. Очень хотелось высказать то, что не говорится. Я посмотрел его шоу, человек абсолютно неинтересный, попсовый, но была надежда. Созвонился с ним, предложил поговорить о чем-то интересном, о глубоком. Меня порадовало, что Юра называет себя человеком верующим — проблески действительно были, когда он общался с Тиньковым*, с Шевчуком», — отметил Цыганов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам продюсера, они с супругой заранее решили, что если разговор не пойдет, то они начнут «троллить» ведущего. Это дало свой результат — Дудь* два раза «выпадал в нокаут».

«У него глаз мутнился, он не понимал, что отвечать, задавал одни и те же вопросы. Все эти моменты в дальнейшем были вырезаны. Мы в конце подумали, что видео вовсе не выйдет — это было просто поражение для него», — сообщил продюсер.

Фото: [ Владимир Гердо/ТАСС ]

Дружба с «Вагнером»

Также поэт раскрыл подробности о песне «Вагнер», заинтересовавшей автора шоу, и об отклике на нее среди бойцов организации.

«По поводу «Вагнера» спрашивают многие, спрашивал и Дудь*. Мы никогда не были знакомы с кем-то из руководства, не получали ни копейки. Эта песня написана для бойцов, для наших ребят — добровольцев, профессионалов, всех. К слову, до сих пор участники ЧВК пишут, приезжают, мы их поддерживаем. Есть даже парень без ног, мы с ним всегда на связи, помогаем», — признался Цыганов.

Недавно продюсер с женой даже побывали на боевом слаживании выходцев из «Вагнера» с новыми сослуживцами, где подружились еще с одним подразделением. Новым знакомым чета тоже решила помогать материально.

«Мы очень рады, что ребята уже в составе Росгвардии, но со своими знаменами возвращаются под Артемовск. Это правильный ход, и хорошо, что «музыканты» остаются той же структурой, что и раньше», — заключил собеседник.

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*признаны иноагентом в РФ