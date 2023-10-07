«У них была неимоверная связь»: мать бойца СВО раскрыла, кто сильнее всех страдал после гибели ее сына

Выяснилось, почему молодой разведчик не стал жениться перед уходом на СВО

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из личного архива семьи бойца

Фото: [из личного архива семьи бойца]

Северная эпопея — так называет Наталья Петрова службу своего сына, участника СВО Юрия Слободина в 80-ой отдельной мотострелковой бригаде. Это арктическая часть, где служат разведчики. Парню нравились полевые выходы в 40-градусные морозы, стрельбы, месячные проживания в полевых условиях в палатках, печки-буржуйки и бесконечные военные уроки.

К началу спецоперации Слободин стал старшим разведчиком и сапером. На время отпуска солдат приезжал к маме и отсыпался. Но надолго его не хватало, через пару недель начиналась тоска по службе.

«Сын говорил, что его там ждут, там его жизнь и его товарищи. Он никогда не посвящал меня в свои суровые военные будни. Жертвуя своей личной жизнью, своим молодым возрастом он шел к поставленной цели — состояться как профессиональный военный», — объясняет позицию сына Наталья Петрова в разговоре с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

За время службы Слободин участвовал в параде Победы в городе-герое Мурманске, шел в первых рядах. Юрий успел пойти в школу морской пехоты в Санкт-Петербурге. Он не исключал перевод на корабль и постоянно работал над собой. Физподготовку сдавал на высшие баллы, в свободное от службы время занимался легкой атлетикой и лыжным спортом.

«Как же скучала по нему его младшая сестренка Лиза! У них была неимоверная связь, взаимопонимание и очень чуткое отношение друг к другу. Сын баловал ее дорогими подарками, заботился о ней, стремился помочь в любых вопросах, переживал за ее будущее. Уж очень хотел, чтобы она выросла достойным человеком», — отмечает наша собеседница.

Как говорит сама Лиза, у нее был самый лучший брат на свете. Юра всегда был примером для девочки, образцом для подражания, эталоном порядочности и мужского характера. Он так же, как и все, хотел спокойно спать, влюбиться и создать семью. Но не успел познать семейную жизнь.

«Несколько лет дружил с прекрасной девушкой, которой сказал перед гибелью: «Не могу ничего обещать тебе, время тяжелое». И здесь он остался честен и порядочен!» — подчеркивает мама бойца.

Ранее мы писали, каким был Юрий Слободин и как он погиб.

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