У Ногинска появился самопровозглашенный мэр: им стал молодой блогер

В социальных сетях набрал популярность пост жителя Ногинска, позиционирующего себя как молодежный блогер, в котором он объявил себя мэром города. Как пишет REGIONS , фотография с соответствующей табличкой вызвала активную реакцию подписчиков, многие из которых выразили символическую поддержку инициативе.

Автор, уже известный в локальном цифровом пространстве, демонстрирует понимание трендов и ожиданий своей целевой аудитории. Подобные провокационные, но не выходящие за рамки закона, публикации часто становятся инструментом повышения узнаваемости и роста числа подписчиков.

«Если ты будешь избираться, я проголосую обязательно», — написал один из комментаторов.

Назначение на должность мэра муниципального образования происходит в строгом соответствии с федеральным и областным законодательством через выборы или конкурсный отбор, установленный уставом муниципалитета. Виртуальная «инаугурация» не имеет никакого юридического веса, но может служить поводом для обсуждения реальных городских тем и проблем, которые волнуют молодежь.

Автор уже привлекал внимание аудитории, участвуя в совместных проектах с известными исполнителями, что также работало на укрепление его статуса как локальной медиаперсоны.

