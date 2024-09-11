У Ново-Никольского собора Можайского округа в ходе реконструкции обновили фасад

В Можайске продолжается масштабная реконструкция Ново-Никольского собора. Все больше одна из самых красивых церквей округа приобретает свежий вид.

Собор на территории бывшего Можайского кремля находится на четвертом этапе реставрации. Работы идут в уверенном темпе. Специалисты отремонтировали фасады и убрали строительные леса, открыв вид на преображенные внешние стены. Сейчас бригады формируют отмостки для отведения влаги от фундамента.

«Стоит отметить, что реставрация Ново-Никольского собора стала реальной благодаря усилиям Одинцовской Епархии и финансированию за счет Правительства Московской области по распоряжению Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Еще раз благодарим Андрея Юрьевича и владыку-архиепископа Одинцовского и Красногорского Фому», — комментирует Благочинный церквей Можайского округа иерей Иоанн Лобода.

Ново-Никольский собор — жемчужина и символ Можайского городского округа. Этот объект федерального значения был построен еще XIX веке. При его строительстве использовали крепостные Никольские ворота 15 века. Место по праву считается одним из самых красивых в Московской области и активно посещается туристами.