У организатора теракта в Петербурге Треповой отсудили 170 тыс. из-за долгов по коммуналке

Коммунальные службы отсудили у организатора теракта в Санкт-Петербурге Дарьи Треповой* почти 170 тыс. рублей из-за долгов по квартире, которые копились на протяжении десяти лет, пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что в 2014 году Трепова стала наследницей квартиры, расположенной на улице Артиллерийской в Петербурге. С тех пор ни одного платежа за коммунальные услуги внесено не было. Как уточняет источник, всего накопилось 169 тыс. 526 руб.

Сама Трепова в судебном заседании по иску коммунальных служб участвовала в формате видеоконференции. Она согласилась с обвинениями и попросила дать ей возможность выплачивать долг в рассрочку. Также Трепова обязана заплатить 4,6 тыс. рублей в качестве государственной пошлины.

Трепова отбывает наказание за теракт, в результате которого в начале апреля 2023 года погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский). Взрыв произошел в одном из кафе Питера, где военкор презентовал свою книгу. Взрывное устройство было заложено в бюст, который Трепова вручила Татарскому. За это преступление Треповой вынесли наказание в виде 27 лет тюремного заключения.

Ранее доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев назвал три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ.

*Росфинмониторингом внесена в список экстремистов и террористов.