Юрист Моисеев назвал три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ

По словам Андрея Моисеева, доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, необходимо своевременно вносить плату за коммунальные услуги, однако не все требования и платежи являются обоснованными. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

По его мнению, в случае предоставления услуг ненадлежащего качества оплата не требуется. В судебной практике существует множество подобных исков, особенно связанных с горячим водоснабжением. Если суд считает аргументы значимыми, он удовлетворяет требование о перерасчете и даже назначает компенсацию за моральный ущерб.

«Второе основание — просроченные долги. Срок исковой давности по большинству платежей в сфере ЖКХ исчисляется тремя годами. Но по большей части решение — платить или нет — должен принимать суд», — отметил юрист.

В-третьих, как отметил Моисеев, существует вероятность того, что долги предыдущих владельцев квартиры могут быть переложены на нового собственника. В таком случае новый владелец должен обратиться в суд, чтобы вернуть деньги, даже если они уже были перечислены управляющей компании, заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что мошенники стали класть в почтовые ящики жителей Московской области поддельные квитанции ЖКХ.