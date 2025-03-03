Американский рэпер Offset устроит концерт в России с Toxi$ на разогреве

Известный американский рэп-исполнитель Offset планирует выступление в России. Ожидается, что масштабное мероприятие состоится 18 апреля, а гонорар артиста составит примерно $500 тыс., сообщил телеграм-канал Mash.

Уроженец знаменитой группы Migos уже посещал Россию с концертом в 2019 году. Судя по всему, артисту настолько понравилось выступление, что он без колебаний принял предложение о новом концерте.

Переговоры велись с осени 2024 года. Забавной деталью райдера является большое количество кукурузных хлопьев, причем предпочтение отдается продукции российского производства. В программе запланировано особое выступление, а на разогреве у Offset будет рэпер Toxi$.

Ранее сообщалось, что рэпер DaBaby спел «Валенки» с российским ансамблем в аэропорту Внуково.