Американский рэпер Offset устроит концерт в России с Toxi$ на разогреве
Mash: американский рэпер Offset весной выступит в Москве
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Известный американский рэп-исполнитель Offset планирует выступление в России. Ожидается, что масштабное мероприятие состоится 18 апреля, а гонорар артиста составит примерно $500 тыс., сообщил телеграм-канал Mash.
Уроженец знаменитой группы Migos уже посещал Россию с концертом в 2019 году. Судя по всему, артисту настолько понравилось выступление, что он без колебаний принял предложение о новом концерте.
Переговоры велись с осени 2024 года. Забавной деталью райдера является большое количество кукурузных хлопьев, причем предпочтение отдается продукции российского производства. В программе запланировано особое выступление, а на разогреве у Offset будет рэпер Toxi$.
Ранее сообщалось, что рэпер DaBaby спел «Валенки» с российским ансамблем в аэропорту Внуково.