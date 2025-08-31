У Пика Победы появится табличка памяти застрявшей на горе в Киргизии россиянки Наговициной

В базовом лагере на Пике Победы установят мемориальную табличку в честь пермской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом рассказала глава компании «Ак-Сай Трэвел» Елена Калашникова в интервью порталу aif.ru.

Напомним, что Именно эта компания была ответственным организатором восхождения на Пик Победы, куда отправилась россиянка в составе группы.

Высота установки плиты будет определяться родственниками пермячки и теми, кто планирует восхождение на пик, уточнила Калашникова.

«В базовом лагере есть мемориальный камень, где устанавливаются таблички в память о погибших альпинистах. Там появится — и в память о Наговициной», — пояснила собеседница журналистов.

12 августа во время спуска с Пика Победы российская альпинистка Наталья Наговицына получила перелом ноги. В ходе спасательной операции трагически погиб итальянский альпинист Лука Синигалья. Сотрудники спасательной службы и оба пилота вертолета, который совершил аварийную посадку, также получили травмы.

Поисково-спасательная операция завершена, но пермская альпинистка до сих пор числится среди пропавших без вести.

