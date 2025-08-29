Альпинист Ищенко раскрыл страшную тайну Наговициной перед восхождением на пик Победы

Альпинистка Наталья Наговицына поднялась на пик Победы, несмотря на двойной перелом ноги, который она скрыла от своей команды, поведал в беседе с изданием MSK1.RU альпинист и триатлонист Александр Ищенко.

Журналисты узнали, что россиянка получила травму всего за два месяца до трагических событий, произошедших во время другого восхождения. После этого инцидента её пришлось эвакуировать вертолётом, как сообщил источник.

«У меня первый вопрос — как она там оказалась через два месяца после двойного перелома? Она поступила безответственно», — сказал Ищенко.

Он рассказал, что за два месяца до восхождения Натальи Наговицыной на пик Победы лично участвовал в ее спасении. Во время подъема на Теке-Тор их группу накрыл камнепад, в результате которого Наталья получила двойной перелом ноги и утратила способность спускаться самостоятельно.

Ищенко выразил недовольство тем, что альпинистка, не полностью восстановившись после серьезной травмы, отправилась на восхождение на семитысячник, который является одним из самых сложных объектов в альпинизме. По его мнению, ее действия были безрассудными и безответственными со всех точек зрения, так как Наговицина подвергла опасности всю команду и, вероятно, обманула гида, скрыв информацию о недавней серьезной травмы.

Ранее сообщалось, что тело российской альпинистки может навсегда остаться на пике Победы. А перед этим стало известно, что Наговициной еще год назад отказали в подъеме на пик Победы.