У побережья Египта заметили китовую акулу

По данным источника, самую крупную рыбу в мире увидели у побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море. Считается, что китовая акула не представляет опасности для человека, несмотря на свои внушительные размеры.

В длину китовая акула может достигать 13 метров. Вес рыбы может доходить до 21 тонны. Рацион акулы составляет преимущественно планктон. Такой вид акул считается редким и находящимся на грани вымирания.

В июне от нападения хищной тигровой акулы умер российский турист, отдыхавший вместе с семьей в курортном городе Хургада. Впоследствии рыбу выловили и забальзамировали. Тело акулы поместили в местном музее.

По данным СМИ, за пять месяцев 2023 года Египет посетили более 500 тысяч туристов из России. По итогам текущего года Египет ожидает не менее 1,5 млн российских граждан на отдых.

Ранее Министерство окружающей среды Египта сообщило о еще одном случае нападения на человека акулы. Инцидент произошел у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове. Рыба напала на гражданку Египта. Позже один из пляжей, где произошло нападение, был закрыт.

В августе инцидент с нападением акулы произошел на побережье Нью-Йорка в США. Хищник напал на плавающую в море женщину.