У пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой остались неоплаченные штрафы

У пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой, которая исчезла вместе с мужем и дочерью, остались неисполненные финансовые обязательства.

Согласно данным, изученным РИА Новости, в отношении женщины Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ведет исполнительные производства на общую сумму 4750 рублей 65 копеек по штрафам с камер дорожного наблюдения.

Информация из материалов базы данных исполнительных производств свидетельствует о трех неоплаченных административных штрафах, выписанных по материалам фото- и видеофиксации ГИБДД Красноярского края. Первый исполнительный документ на 250 рублей 65 копеек был сформирован еще до исчезновения семьи — 10 сентября 2025 года. Два последующих постановления, каждое на 2250 рублей, были переданы приставам 19 и 24 декабря.

В управлении ФССП по Красноярскому краю подтвердили факт нахождения данных производств в работе, отметив, что На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют.

Там же добавили важный правовой аспект: задолженность по такого рода административным штрафам, в отличие от долгов по кредитам или иным судебным решениям, не переходит к наследникам и подлежит взысканию исключительно с самого нарушителя.

Ранее сообщалось о том, что поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае 30 и 31 января результатов не дали.