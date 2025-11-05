У России есть жесткий ответ: военный эксперт раскрыл планы Москвы на случай ядерных испытаний США
Кнутов заявил RT о подготовке России к возможному срыву моратория США по ЯО
Фото: [Флаг России/Медиасток.рф]
Россия разрабатывает комплекс мер для парирования возможного возобновления ядерных испытаний Соединенными Штатами, заявил в эксклюзивном комментарии RT военный эксперт Юрий Кнутов.
Эта подготовка является прямым следствием заявления президента России, который ранее предупредил о симметричном ответе в случае нарушения Вашингтоном действующего моратория. Позиция Москвы демонстрирует принципиально новый подход к ядерному сдерживанию — от пассивного ожидания к активному стратегическому планированию.
«И, собственно говоря, мы поэтому сейчас готовимся. Мы не готовимся к ядерным испытаниям, мы готовимся к испытаниям в ответ на демонстрацию, которую пытаются устроить Соединённые Штаты Америки», — объяснил Кнутов.
Эксперт напомнил, что Россия сохраняет технологическую готовность к возобновлению испытаний на полигоне на Новой Земле, где инфраструктура поддерживается в постоянной боевой готовности.
Смысл этой стратегии заключается в создании системы сдерживания, которая делает бессмысленной любую попытку Вашингтона получить односторонние преимущества. Вместо игры в догонялки Москва заранее готовит пакет ответных мер, который может быть реализован в кратчайшие сроки.
