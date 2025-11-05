«Тюрьма народов»: Путин назвал русофобию официальной главной идеологией Запада

Владимир Путин заявил, что агрессивная русофобия, исходящая из-за рубежа, целенаправленно направлена против всех народов России. По словам президента, Западу не нужна сильная многонациональная страна. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на Всемирном русском народном Соборе, президент России Владимир Путин дал жесткую оценку идеологии западных элит. Он назвал русофобию, расизм и неонацизм их практически официальной доктриной. При этом глава государства подчеркнул, что эта агрессия адресована не только этническим русским, но и каждому народу многонациональной страны — от татар и чеченцев до якутов и осетин.

Путин объяснил такую позицию Запада фундаментальным неприятием российского многообразия. Единство разных культур, традиций и языков не вписывается в жестокую логику западных расистов, основанную на обезличивании и подавлении. Именно поэтому, по словам президента, против России вновь запущена риторика о «тюрьме народов», которая используется на протяжении многих веков. Эта идеологическая атака, считает он, вызвана самим фактом существования большой и сильной России, которую некоторые силы хотели бы видеть слабой и разобщенной.

Ранее сообщалось о том, что Путин поручил подготовить предложения по ядерным испытаниям.