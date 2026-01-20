У россиян набирают популярность поездки на Дальний Восток и в Сибирь

Внутренний туризм в России продолжает набирать популярность, при этом меняются географические предпочтения путешественников. Об этом свидетельствуют результаты опросы сервиса «Авито Путешествия».

Согласно опросу, поездки в отдаленные регионы, такие как Дальний Восток и Север страны, становятся все более популярными, особенно среди молодежи.

Исследование показывает, что каждый третий россиянин (30%) выразил желание объехать почти всю страну. Наиболее активны в этом стремлении молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, а также жители городов с населением от ста до двухсот пятидесяти тысяч человек и жители Северо-Кавказского федерального округа (КФО).

Лидерами рейтинга самых желанных для посещения направлений на 2026 год стали Байкал (55%), Алтай (54%) и Карелия (49%).

При этом анализ по возрастным группам выявил любопытные тренды. Так, туристы в возрасте до 24 лет чаще других рассматривают для поездок Дальний Восток (43%) и Север России (28%). Люди среднего возраста от 25 до 34 лет проявляют повышенный интерес к Калининградской области (45%) и Камчатке (43%).

Более старшее поколение туристов, в возрасте от 35 до 44 лет, активнее всего выбирает классические природные направления: Байкал (63%), Алтай (61%) и Карелию (55%). Путешественники предпенсионного возраста (55-64 года) чаще склоняются к культурно-историческим маршрутам, отдавая предпочтение городам Золотого кольца России (49%).

