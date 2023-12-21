У россиян начали изымать паспорта при пересечении границы РФ

Погранслужба имеет полное право на изъятие паспорта гражданина, если в документе критические опечатки и ошибки.

В России вступил в силу закон о перечне оснований недействительности паспортов. Он предполагает, что граждан с ошибками в документе могут развернуть на границе, а заодно и забрать паспорт. Как сообщает РБК, известно о двух случаях, когда россияне лишились загранпаспорта. У одного гражданина была пропущена буква в названии города, у второго — допущена ошибка в имени.

Погранслужба ФСБ пока не комментировала новости про изъятие паспортов.

Загранпаспорт может признаваться недействительным, если владелец его потерял, затянул со сменой документа, умер или изменил данные. Паспорта невыездных также должны находиться на хранении, а не в пользовании.