У самолета Grant Aviation на Аляске оторвалась дверь сразу после вылета

В минувшую субботу, 28 февраля, с бортом самолета авиакомпании Grant Aviation, выполнявшим рейс на Аляске, произошло ЧП. Как пишет Alaska Public Media, у воздушного судна Gippsland GA-8, летевшего из Ика в Бетел, в воздухе отделилась левая дверь.

На борту находились пилот и пятеро пассажиров. Неприятный сюрприз ждал их всего через пять минут после вылета: при расчетной получасовой поездке дверь не выдержала и отвалилась. Однако инцидент не помешал завершить маршрут — самолет благополучно приземлился в пункте назначения.

Как пояснил вице-президент компании Дэн Кнесек, сейчас перевозчик ведет внутреннее расследование, чтобы установить причины случившегося.

