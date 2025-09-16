У самолета отвалилась деталь прямо в небе, но он продолжил полет

Самолет индийской авиакомпании SpiceJet потерял колесо сразу после взлета с 75 пассажирами на борту, но экипаж благополучно посадил судно в пункте назначения. Об этом пишет New Indian Express.

Самолет авиакомпании SpiceJet, выполнявший рейс из Кандлы в Мумбаи с 75 пассажирами на борту, сразу после взлета лишился колеса. Как передает источник, заднее правое колесо отвалилось и упало на взлетно-посадочную полосу, где его позже обнаружили работники аэропорта.

Несмотря на возникшую нештатную ситуацию, пилоты приняли решение продолжить полет. По словам одного из чиновников, на которого ссылается издание, благодаря тому, что шасси самолета убиралось, экипажу удалось благополучно посадить воздушное судно в пункте назначения. Перед посадкой была объявлена чрезвычайная ситуация.

