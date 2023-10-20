У сбежавшего в Китай Киркорова нашли задолженность в несколько миллионов рублей

Стало известно, что Киркоров некоторое время назад отправился из России в Китай. Сейчас звезда довольно неплохо проводит свое время. Он ходит на шоппинг и хвастается веселым образом жизни в социальных сетях. Однако кое-что все же остается в секрете – цель и причина визита Киркорова в Поднебесную.

Так или иначе, артист уже успел попасть в передрягу. Если верить анонимам в социальных сетях, то операции по счетам компаний артиста было решено заблокировать или частично приостановить. Все из-за внезапно всплывшей задолженности, размер которой превышает аж два миллиона рублей.

Судя по информации источников, Киркоров «вовремя не предоставил налоговую декларацию, а также не оплатил налоговую задолженность». Как пишет издание «Утро.ру», он бы не смог выехать из страны, если бы эта сумма всплыла немного раньше.