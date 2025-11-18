«В содеянном раскаялся»: бывший министр здравоохранения Кузбасса признал вину во взяточничестве

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела о коррупции, фигурантом которого выступил бывший министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Следкома и прокуратуру Кузбасса.

Следствие установило, что бывший региональный министр получил от местного жителя 120 тыс. руб. В свою очередь чиновник обязался помочь в заключении контрактов на поставку медицинских изделий в одну из кемеровских больниц. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

«В содеянном раскаялся», — утверждает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.

По информации издания, суд принял решение об аресте денежных средств, найденных во время обыска. Правоохранители обнаружили 1,3 млн руб. Арест позволяет в дальнейшем взыскать с обвиняемого деньги. Материалы дела переданы в суд, но расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что бывший чиновник получал взятки неоднократно.

По данным издания, в настоящее время Беглов находится под арестом. Подобную меру пресечения выбрал суд. Однако обвиняемый предпринимал попытки для смягчения данного решения. Апелляционная инстанция отклонила предложение стороны защиты.

Ранее сообщалось, что прокуратура настаивает на изъятии у семьи Кибовского активов на миллиард рублей.