У сотового оператора Украины «Киевстар» произошел новый сбой

У пользователей отсутствует связь и не работает приложение, но есть доступ к мобильному интернету.

В компании пока не прокомментировали происходящее.

12 декабря в работе «Киевстар» произошел масштабный сбой, застопоривший работу сервисов крупнейших банков страны. Тогда это объяснили мощной хакерской атакой. Неполадки устраняли три дня, но до конца все восстановить не удалось.

В «Киевстар» заявили, что цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения.