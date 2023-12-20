У сотового оператора Украины «Киевстар» произошел новый сбой
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Украинский сотовый оператор «Киевстар» вновь работает с перебоями, сообщает «24 канал».
У пользователей отсутствует связь и не работает приложение, но есть доступ к мобильному интернету.
В компании пока не прокомментировали происходящее.
12 декабря в работе «Киевстар» произошел масштабный сбой, застопоривший работу сервисов крупнейших банков страны. Тогда это объяснили мощной хакерской атакой. Неполадки устраняли три дня, но до конца все восстановить не удалось.
В «Киевстар» заявили, что цифровой инфраструктуре компании были нанесены критические повреждения.