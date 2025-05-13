У сотрудников кафе под Петербургом, где умерла девочка, не было санкнижек

У сотрудников находящегося в Ленинградской области кафе, после посещения которого скончалась трехлетняя девочка, не оказалось санитарных книжек. Как сообщило РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру, в заведении также были нарушены условия хранения продуктов.

Уточняется, что в точку общепита выехал прокурор города Лодейное Поле. Проверка только началась, но в заведении уже нашли целый перечень нарушений, касающихся сферы санитарно-эпидемиологического законодательства.

Деятельность кафе, где 9 мая трагически перекусил ребенок, была приостановлена. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть ребенка.

Ранее стало известно о том, что в Самарской области десять человек попали в больницу после посещения грузинского кафе.