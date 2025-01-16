Лотерейный миллионер из ЯНАО рассказал, куда потратит выигрыш

Ямальский инженер-энергетик вытянул счастливый билетик на миллион рублей в новогоднем розыгрыше «Столото». Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , мужчина собрался потратить выигрыш на свадьбу дочери.

Северянин решил попытать удачу, купив 30 билетов в праздничного тиража «Новогодний миллиард». Один из образцов оказался победным: мужчина выиграл миллион рублей. Сумма пока числится без вычета налогов.

Как признался сам счастливчик, деньги он потратит на свадьбу родной дочери.

В пресс-службе «Столото» отметили, что жители ЯНАО купили 66 тысяч выигрышных билетов. Таким образом северяне забрали более 15 миллионов рублей.

Напомним, в начале января стало известно о победе участника лотереи из Сахалина: билет принес ему миллиард рублей. Однако согласно законам с этой суммы заберут в ФНС часть средств.