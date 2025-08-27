Опасный груз: у турецкого моряка нашли книги с нацистской символикой

В Новороссийском порту на судне из Турции нашли автобиографию Гитлера и несколько запрещенных книг, хранившихся у одного из моряков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT .

В Новороссийске на судне, прибывшем из Турции, были обнаружены экстремистские книги, включая автобиографию Адольфа Гитлера. По информации источника, находку обнаружили среди личных вещей одного из членов экипажа.

В числе изъятых произведений оказалось пять запрещенных книг, напечатанных на турецком языке. Особую тревогу вызвала автобиография Гитлера с нацистской символикой и его фотографией, выпущенная в Стамбуле в 2018 году.

Гражданина Турции, у которого нашли эти книги, планируют привлечь к ответственности за нарушение запретов на ввоз подобной литературы в Россию.

