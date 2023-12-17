У украинских беженцев в Европе под разными предлогами отбирают детей

Украинский адвокат Марина Семенова рассказала изданию «Зеркало недели», что в последнее время в Европе участились случаи, когда у украинских беженцев под разными предлогами отбирают детей или не хотят их отпускать домой обратно с родителями.

По мнению юриста, в данных случаях это никак не связано с заботой о безопасности детей.

Семенова затруднилась назвать причины, по которым европейцы хотят задержать у себя украинских детей.

Адвокат, ссылаясь на неофициальную информацию европейских коллег, рассказала, что Европа хотела бы за счет украинских детей «освежить» свой генофонд, поскольку сами европейцы зачастую вообще не хотят рожать детей.

Ранее сообщалось о 240 случаях, когда европейские соцслужбы забирали детей из украинских семей.