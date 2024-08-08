У военкора Поддубного диагностированы ожоги 20% тела

Также журналист получил черепно-мозговую травму и осколочные ранения. В СК РФ возбудили уголовное дело по факту покушения на корреспондента ВГТРК.

Вечером 7 августа некоторые источники сообщили о смерти Евгения Поддубного. Вскоре эту информацию опровергли. Позже врио губернатора Курской области заявил о том, что журналиста экстренно доставили в одну из больниц Курска, где он пришел в сознание.

Затем военкора Евгения Поддубного перевели в шоковый зал НИИ имени Склифосовского в Москве. Туда попадают люди, которые находятся на волоске от смерти. В данный момент за жизнь Поддубного борются медицинские сотрудники.

«– Мы все друзья, да? – Конечно. А друзья друг другу помогают. – Это правда» – такой диалог состоялся между военкором и врачом в больнице.

Ранее в сети появилось фото с атаковавшего машину военкора Поддубного дрона. Отмечается, что снимок сделан буквально за пару секунд до подрыва автомобиля.