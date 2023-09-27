У военнослужащих вырастут зарплаты с 1 октября

С 1 октября ожидается рост зарплат у нескольких категорий получателей. Самая ощутимая прибавка ожидается у военнослужащих и государственных служащих силового блока. Соответствующее заявление сделала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, ее слова передает информационное агентство «Прайм» .

Как сообщила эксперт, данные изменения могут также коснуться сотрудников частных компаний, которые проводят индексацию с 1 числа того же месяца. Она также запомнила, что по российскому закону, все организации в стране должны индексировать зарплаты сотрудников на фоне роста потребительских цен.

Эксперт сообщила, что военнослужащих ждет повышение зарплаты на 10,5%. Она отметила, что данное изменение коснется контрактников и проходящих службу по призыву.

По ее словам, на столько же увеличатся зарплаты у государственных служащих силового блока. У работников органов, не являющихся служащими, зарплаты поднимутся на 5,5%, рассказала Иванова-Швец.