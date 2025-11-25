У женщин в периоды солнечных бурь может ухудшаться здоровье сердца

Бразильские ученые провели исследование о возможном влиянии солнечной активности на частоту инфарктов миокарда. Специалисты проанализировали данные тысяч пациентов с сердечными приступами, пишет progorodsamara.ru .

В результате исследования была выявлена корреляция между геомагнитными возмущениями и увеличением количества госпитализаций среди женщин среднего и пожилого возраста. В периоды повышенной солнечной активности также зафиксирован рост случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в этой группе.

Среди мужчин аналогичной закономерности обнаружено не было. Ученые предполагают, что сердце как электрический орган может быть чувствительно к внешним электромагнитным воздействиям.

Для подтверждения этих выводов требуются дополнительные исследования. В случае установления причинно-следственной связи медицинские учреждения смогут лучше готовиться к периодам повышенной солнечной активности.

Ранее гастроэнтеролог Прозорова предупредила, что кофе натощак приводит к разрушению ЖКТ.