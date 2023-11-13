У женщины в ЯНАО выявили рак на нулевой стадии

Стало известно, что в больницу Нового Уренгоя обратилась женщина, которую беспокоило образование на шее сбоку – им оказался узловой зоб.

Однако врач Полина Сороко решила не ограничиться одним обследованием. Тогда у пациентки взяли анализ на онкомаркеры щитовидки. И опасения подтвердились – в организме северянки их число было повышено.

Таким образом, молодая специалистка смогла выявить рак на нулевой стадии, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа». Пораженная раковыми клетками доля щитовидной железы была удалена медиками. К слову, они сказали, что опухоль еще «спала». На данный момент женщина наблюдается у онколога, а результаты ее анализов остаются в пределах нормы.

Напомним, ранее онколог Елкин назвал помогающие обнаружить рак обследования.