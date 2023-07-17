У жителей Египта были обнаружены симптомы неизвестной болезни

Минздрав Египта рассказал о нескольких зафиксированных случаях выявления симптомов неизвестной болезни у местных жителей. Сообщается, что симптомы наблюдаются у жителей деревни Эль-Аликат. Местные жители страдают от высокой температуры, рвоты, ломки в костях и головокружения.

В ведомстве сообщили, что для изучения симптомов в деревню было направлено около пятидесяти бригад медицинской помощи. У заболевших уже были взяты анализы для экспертизы. Уточняется также, что ни одному из местных жителей не понадобилась госпитализация.

Были взяты пробы питьевой воды для выявления возможного источника заболевания.

По данным Минздрава, симптомы заболевания были замечены у 1000 местных жителей.

Недавно иммунолог Михаил Болков предупреждал, что в будущем может возникнуть новый вирус, который будет распространяться через клещей. Он объяснил, что о подобном вирусе начали ходить речи еще весной. Пока ученым ничего неизвестно о подобных заболеваниях.